Kornwestheim Ärger, Ablehnung, Unverständnis

Kornwestheim - Gleichgeschlechtlichen Paaren kann in der katholischen Kirche kein Segen erteilt werden. Das hat der Vatikan vor einigen Wochen verfügt und damit vielerorts scharfe Kritik hervorgerufen. Auch der Kirchengemeinderat der St.-Martinus-Pfarrei hat sich mit dem Thema befasst. Das Ergebnis: ein Brief an den Rottenburger Bischof Gebhard Fürst, in dem das Führungsgremium der Gemeinde seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt. Wir dokumentieren das Schreiben in Auszügen.