Kornwestheim Ärger um die unechten Baby-Tattoos

Zwar sei die Abbildung erkennbar fiktional und die Tätowierung von Babys und Kleinkindern rechtswidrig. Doch erzeuge die Werbemaßnahme nach Ansicht des Rates trotzdem den Eindruck, dass von „Tattoos verursachte Körperverletzungen an Kleinkindern“ akzeptabel seien, heißt es in der Rüge.

Dass eine Rüge ausgesprochen wurde, bedeutet indes auch, dass die Werbung zwar aus Sicht des Rates ethisch nicht in Ordnung ist – aber juristisch nicht zu beanstanden ist, wie vom Werberat gegenüber unserer Zeitung bestätigt. „Würden wir einen Rechtsverstoß annehmen, würden wir den Fall an die zuständigen Stellen weiterleiten“, heißt es.

Am Ende des Tages geht es am „House of Pain“ also weniger um die Frage, was Werbung und Kunst zeigen dürfen, sondern vor allem darum, was sie zeigen sollten. Von einer „Verrohung“ und davon, dass Gewalt gegen Kinder ein ethisches und sehr sensibles Grundsatzthema sei, spricht Bodmer. Dominik Gugliara sagt: „Wenn der Kinderschutzbund mir zweifelsfrei nachweisen kann, dass es reale Fälle gibt oder gab, in denen solche Werbung wirklich die Ursache dafür war, dass Kinder verletzt wurden, dann bin ich natürlich gesprächsbereit.“ Ihm sei aber kein Fall bekannt, in dem ein Kleinkind in Deutschland tätowiert worden sei.