Kornwestheim Afrika-Helfer: In Kamerun kosten Masken einen Tag Arbeit

In seinem jüngsten Rundbrief teilte Löwes den Vereinsmitgliedern mit, dass von den 1300 Einwohnern und Einwohnerinnen in Mandoumba bislang einer an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben sei. Im Rest der Staates ist die Lage schwieriger. In der Hauptstadt von Kamerun, Yaoundé, sterben nach Angaben der Behörden täglich viele Menschen an dem Virus, sagte Christian Löwes. „Als das Virus Kamerun erreichte, breitete es sich blitzschnell aus“, hat er erfahren. Es gebe natürlich Auflagen der Regierung. „Zum Beispiel dürfen im Taxi nur noch vier statt bisher sechs Personen sitzen“, sagt Löwes und fügt hinzu, die Taxis in Kamerun seien in der Regel nicht größer als ein Ford Fiesta. Auch gelte eine Maskenpflicht, die indes nur in der Hauptstadt richtig kontrolliert werde. Ein Problem: Eine Einwegmaske kostet in Kamerun zwischen 1 und 1,50 Euro, bei einem durchschnittlichen Tageseinkommen von rund 1,50 Euro. „In den Dörfern fehlen Masken und können aufgrund des Preises nicht erworben werden.“ Oft fehle es auch an Seife, um die Hände zu waschen – ebenfalls aus Kostengründen. Schulen und Kindergärten blieben in Mandoumba zuletzt geschlossen.