Kornwestheim AK Asyl demonstriert für Afghanistan

Ehepaar will Fremde aufnehmen

In ihrer langjährigen Arbeit in der Flüchtlingsbetreuung hat Martha Albinger gelernt, den Versprechungen der Bundespolitiker in der Asyl- und Flüchtlingspolitik mit Vorsicht zu begegnen. „Erst wenn man an der Basis arbeitet, kriegt man mit, wie es wirklich läuft“, so Albinger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit dem Verlauf der Kornwestheimer Aktion ist sie sehr zufrieden. „Auch der Mitarbeiter der Teststation hat sich zu uns gestellt“. Eine besonders große Freude bereitet ihr später ein Ehepaar aus Ludwigsburg, das vor einer Fahrt mit dem Flixbus extra vorbeigekommen ist, um ein nicht alltägliches Hilfsangebot zu machen. „Wir würden gern jemanden bei uns aufnehmen“, versicherten die beiden. Da müsse man sich einmal in Ruhe bei einer Tasse Kaffee unterhalten, antwortet Albinger.

Sollte es tatsächlich so weit kommen, dass das Ludwigsburger Ehepaar einem unbegleiteten Minderjährigen eine neue Heimat bieten könne, dann werde es für alle Beteiligten viel zu tun geben, sagt Albinger und geht in Gedanken schon die nächsten Schritte durch.