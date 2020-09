Kornwestheim Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben

In ihrer Freizeit liest die 22-Jährige schon seit Längerem Dosen, Flaschen, Plastikverpackungen, Zigarettenkippen und sonstigen Abfall auf, der ihr bei Spaziergängen und Fahrten mit dem Rad auffällt. Nun hat sich die junge Frau für eine konzentrierte Aktion Mitstreiterinnen und Mitstreiter ins Boot geholt. Sie will nicht nur dafür sorgen, dass es in der Stadt hübscher aussieht, sondern vielmehr auch darauf aufmerksam machen, welchen Schaden Plastik in der Umwelt verursachen kann. „Es fehlt manchen das Bewusstsein, dass es eine Rolle spielt, ob man etwas runterfallen lässt oder nicht. Die Menge macht’s“, sagt sie. Die beiden jungen Leute hatten deshalb mehr als ein Dutzend Schaubilder mitgebracht und auf dem Bahnhofsplatz auf einer improvisierten Stelltafel aufgehängt. Dort konnten sich Passanten zum Beispiel darüber informieren, wie Müll in die Weltmeere gelangt und dass Kippen vor allem deshalb nicht einfach achtlos weggeworfen werden sollten, weil sie zehn bis zwölf Jahre zum Verrotten benötigen. Einige, die am späten Nachmittag zufällig an dem Infostand vorbeikamen, suchten das Gespräch mit den beiden und sprachen den jungen Leuten Lob für ihr Engagement aus, sagt Anna Wackerow.