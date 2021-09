Das Städtische Museum im Josef-Kleihues-Bau gewährt am 12. September von 11 bis 18 Uhr freien Eintritt. An diesem Tag ist zum letzten Mal die Ausstellung „Geometrie und Poesie“ über den Architekten Josef Paul Kleihues zu sehen. Um 11 Uhr bietet Museumsleiterin Saskia Dams eine kostenlose Kuratorenführung an. Wegen der begrenzten Teilnehmeranzahl bittet die Stadt um eine Anmeldung unter Telefon 2 02 74 01 oder per E-Mail an museen@kornwestheim. Um 15 Uhr hält der Architekt Prof. Arno Lederer einen Vortrag über Kleihues und dessen Architektur. Der Referent war Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart und an den Universitäten Karlsruhe und Stuttgart. Der Eintritt zu diesem Vortrag kostet sechs Euro, ein Anmeldung ist erforderlich. Im Museum ist noch eine zweite Ausstellung mit Arbeiten von René Wirths zu sehen.