Kornwestheim Aktuell kein Einlass mit Jahreskarten

Tickets für Schwimmzeiten und einen Badbesuch können sowohl online gebucht als auch in den beiden Kundencentern der Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (Seestraße 18 in Ludwigsburg, Zeppelinstraße 3 in Kornwestheim) erworben werden. „Wir werden nur Gäste in die Bäder einlassen können, die vorab ein Ticket gekauft haben. Es gibt keine Tickets an den Badkassen. Damit beugen wir einer Überbuchung und Überfüllung der Bäder vor, verhindern Warteschlangen“, betont Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung.