Lucas Mues holte sich in Esselbach in der Klasse Men Junior den deutschen Meistertitel. Pia Dudenhöfer siegte in der Altersklasse Girls 11-12 – dort heißt der Wettbewerb noch „Deutschland-Cup“. Hinter Mues landete Sebastian Nötzel bei den Junioren auf Rang zwei. Ville Walker fuhr in der Klasse Boys 13-14 ebenfalls auf den Silberrang. Stefanie Verbes-Dreyer (Girls 15-16) holte sich die Bronzemedaille, ebenfalls Jonas Ballbach in der Eliteklasse.