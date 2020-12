Kornwestheim Alle Schulen haben nun Sozialarbeiter

Die Schulsozialarbeitskonzeption ist als Leitlinie zu verstehen, wie Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit Schulen, Betreuung und weiteren Partnern funktionieren soll. Das Werk ist mehr als 40 Seiten stark, Saur ging auf einzelne Schlaglichter und Änderungen zur vorherigen Konzeption ein. So werden die Punkte Kindeswohlgefährdung und Datenschutz stärker implementiert und die Zielsetzungen der Schulsozialarbeit stärker herausgearbeitet, das Thema der Klassenräte bekam ein neues Kapitel, die Grundschulen wurden aufgenommen, die konkrete Umsetzung von Schulsozialarbeit in Kornwestheim vielseitiger erläutert. Insgesamt ist das neue Konzept detaillierter und beinhaltet mehr Unterpunkte.

Zu den Punkten, die Stadträte noch einmal im Besonderen ansprachen, gehörte das Thema Freiwilligkeit. CDU-Stadträtin Silvia Stier, selbst lange Jahre Lehrerin, betonte, nur mit Freiwilligkeit komme man bei Kindern nicht immer weiter und schlug eine andere Formulierung vor. Uschi Saur betonte, es gehe vor allem darum, wie man „mit dem Kind spricht“ und dass die Schulsozialarbeit nicht als Strafe oder sanktionierend wahrgenommen werden solle. Allerdings werden sie und ihr Team, so stellte sie heraus, an der einen oder anderen Stelle noch an Formulierungen in der Konzeption arbeiten.