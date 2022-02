Drama um die Entsorgung

Ebenfalls im Ostgebiet spielt das Drama um die Entsorgung des Mülls eines 130-Wohneinheiten-Komplexes in der Theodor-Heuss-Straße. „Es fühlt sich niemand angesprochen“, berichtete ein Wohnungsbesitzer – neben ihm türmte sich in der großen Müll-Garage der Abfall bis fast zur Decke, vom Boden war kaum mehr etwas zu sehen. Auf der anderen Gebäudeseite gebe es noch einen zweiten Müllplatz, fügte der leidgeprüfte Eigentümer hinzu – um sich wenige Tage später noch einmal zu melden, mit dem Zwischenstand: „Der Müll am Hauptplatz ist inzwischen abgeholt worden – der am Nebenplatz aber nicht.“ Und als ob das nicht genug gewesen wäre, folgte ein paar Tage später der Tragödie dritter Teil: Da wurden dank eines Nachleerungsantrags nur die halbvollen Container am einen Platz geleert und die vollen am anderen stehen gelassen. „Und von der unfreundlichen Dame am AVL-Telefon will ich gar nicht erst anfangen.“