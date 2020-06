Kornwestheim Alloheim: neuer Chef geht schon wieder

In den Alloheimen will man den Fall aus Datenschutzgründen nicht direkt kommentieren. Eine Sprecherin äußerst sich nur allgemein. „Grundsätzlich gibt es zu Lohn- und Gehaltsabrechnung in unserer Einrichtung in Kornwestheim in der Summe keine außergewöhnlichen Rückfragen“, sagt sie. „Allerdings sind wir immer auf die Mitarbeit der Beschäftigten angewiesen, wenn es sich um persönliche, abrechnungsrelevante Daten handelt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung darf nur auf Basis von gesicherten Unterlagen und Angaben erfolgen, da unsere Abrechnungen auch regelmäßig von externen Stellen geprüft werden.“ Sie hebt die Mitverantwortung des jeweiligen Mitarbeiters beim Beibringen von Dokumenten hervor, und ergänzt: „Bezieht sich ein Mitarbeiter – beispielsweise nach dem Weggang eines Vorgesetzten – auf ‚mündliche Sonderabsprachen’, muss dazu ebenfalls ein entsprechender Nachweis erbracht werden, da in unserem Unternehmen mündliche Nebenabreden grundsätzlich ausgeschlossen sind. Ebenso ist die Beibringung korrekter Stundenaufstellung zwingend für eine korrekte Abrechnung notwendig. Fehlen einer oder mehrere Nachweise dazu, werden verständlicherweise keinerlei auf dieser Basis geforderten ‚Sonder- oder Nachzahlungen’ ausgelöst.“ Bedeutet das also, dass Hans Ortolf seine bisherigen Honorierungen und Stundenkontingente auch auf Basis mündlicher Absprachen mit früheren Führungskräften erhalten hat, Absprachen, die teils schriftlich nicht festgehalten wurden? Man kann das so lesen, aber eine Bestätigung, derlei mit dem Verwaltungswustdeutsch gemeint zu haben, gibt es vom Alloheim nicht.

Einen weiteren Aspekt bringt Yvonne Baumann von der Gewerkschaft Verdi ein, die in Baden-Württemberg für den Fachbereich Gesundheit und Soziales für Altenpflege verantwortlich zeichnet: „Geringfügig und Teilzeit-Beschäftigte wurden in vielen Pflegeheimen als Personalreserve flexibel eingesetzt. Die aktuelle Rechtsprechung schiebt nun endlich einen Riegel vor und schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien. Die Arbeitgeber sind aufgerufen, für alle Beschäftigten verlässliche Dienstpläne zu machen und unfreiwillige Teilzeit zu beenden.“ Ortolf jedenfalls hat schon längst gekündigt. „Das hat keinen Sinn mehr für mich gemacht“, sagt er. Er behalte sich außerdem vor, demnächst zur Klärung vors Arbeitsgericht zu ziehen.