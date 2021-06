Kornwestheim Als das Herz nach dem Tennis aussetzte

Buck hatte während der Herzdruckmassage auch Kontakt mit der Leitstelle, die in diesem speziellen Fall von einem Einsatz des beim TCK vorhandenen Defibrillators abriet. Der Feuerwehrmann machte seine Arbeit nicht schlecht. Als die Sanitäter eintrafen, ließen sie ihn erst einmal weiter hantieren. Und beim Patienten zeigten sich erste Erfolge: Es kehrte Farbe ins Gesicht des 70-Jährigen zurück, und der Atem setzte auch wieder ein. Wie lange hat Franz Buck die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt? Sieben, acht Minuten habe es schon gedauert, schätzt er. Aber mit Gewissheit kann er es gar nicht mehr sagen. Man solle es als medizinischer Laie halt so lange machen, bis ein Profi eintreffe. Und an diese Regel hat sich Franz Buck auch gehalten. Es habe ihm geholfen, sagt der Handwerksmeister, dass die Erste Hilfe regelmäßig bei den Feuerwehr-Übungsabenden geschult werde. Die Kornwestheimer Feuerwehr sieht er bei diesem Thema besonders gut aufgestellt, weil einige Mitglieder aus dem Rettungsbereich kommen und ihre Kolleginnen und Kollegen immer wieder für das Thema sensibilisieren.

Wenn die Ärzte das Okay geben, will der 70-Jährige auch wieder Tennis spielen

Der 70-Jährige kann sich an nichts erinnern – noch nicht einmal daran, dass er an jenem Tag zum Tennis spielen verabredet war. Zwei Wochen verbrachte er im Ludwigsburger Klinikum, jetzt ist er in der Reha, aber er fühlt sich wieder ganz gut. Wenn die Ärzte das Okay geben, will der Kornwestheimer auch wieder Tennis spielen.