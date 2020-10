Kornwestheim Als es noch keine Handys und E-Mails gab

„Wenn du weg bist, dann schreib mir doch mal einen Brief, damit ich mich freue”, schlägt der Tiger vor. Nachdem der Bär am nächsten Tag wieder fischen geht, schreibt er tatsächlich seinem Gefährten einen Brief und bringt ihn abends mit. Doch damit macht er den Tiger nicht glücklich, da es ihm den ganzen Tag über langweilig war. Am nächsten Tag hält der Bär unter den Tieren Ausschau nach einem geeigneten Boten, der seinen Brief schnell zum Tiger bringen kann.