Kornwestheim Alt-Bürgermeister Peter Kuhn verstorben

Peter Kuhn war von 1975 bis 1998 Bürgermeister von Remseck am Neckar. In seiner 23-jährigen Amtszeit legte Kuhn den Grundstein für das heute vereinte Remseck am Neckar, das 2004 auch zur Großen Kreisstadt wurde. Peter Kuhn war der erste Bürgermeister der Gemeinde, die sich aus den Ortsteilen Aldingen, Hochberg, Hochdorf, Neckargröningen und Neckarrems zusammensetzte und die anfangs noch Aldingen am Neckar hieß. Den gemeinsamen Namen Remseck am Neckar erhielt die Stadt erst mehr als ein Jahr später am 5. November 1976.