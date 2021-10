Kornwestheim Alte Army-Halle ist runderneuert

„Wir sind sehr, sehr froh“, sagt der Vorsitzende des SV Pattonville, Michael Uhse, der zu der kleinen Gruppe gehört, die sich an diesem Nachmittag ein Bild machen will von dem Quasi-Neubau. Mit Blick auf den vorherigen Zustand der Halle sagt der Vereinsboss: „Es war auch an der Zeit.“ An der Zeit, dass etwas getan wird.