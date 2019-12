Derweil müssen Autofahrer in diesem Bereich an anderer Stelle nun Umwege in Kauf nehmen. Von heute an wird der Bereich um den neuen Kreisverkehr Hohenzollernstraße/Tambourstraße für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Bis voraussichtlich Dienstag, 17. Dezember, wird, falls es die Witterung zulässt, der Endbelag auf die Straße aufgebracht. Nach Angaben der Stadt Kornwestheim ist die Zufahrt zum Autokino und den Parkhäusern von Wüstenrot und Württembergische währenddessen ausschließlich über die Zufahrt zur neuen B 27 möglich.