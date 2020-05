Kornwestheim Altenheime stehen vor einem Spagat

Erfahrung mit Besuchen in Zeiten von Corona hat auch das Kleeblatt-Pflegeheim in Pattonville gemacht. „Dank unseres Gartens konnten sich die Angehörigen über den Zaun mit genügend Abstand sehen und unterhalten“, sagt Geschäftsführer Stefan Ebert. Auch die Größe der Einrichtung käme der Umsetzung entgegen. „Wir haben weniger Plätze als die großen Einrichtungen. Das macht die Organisation leichter“, sagt Ebert. Dennoch seien die Mitarbeiter besorgt um ihre Pflegebedürftigen. „Sie haben in den vergangenen Wochen alles dafür getan, dass es den Bewohnern auch in dieser Ausnahmesituation an nichts fehlt. Da bleibt jetzt natürlich eine gewisse Restangst“, sagt der Verantwortliche der Einrichtung.