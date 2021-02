Ein separater Fahrradstreifen ist am Alten Markt in südlicher Richtung vorgesehen – zwischen den beiden Autospuren. Vier öffentliche Parkplätze längs der Straße müssten dafür weichen. Hans-Joachim Schmid: „Da sehe ich eher mehr als weniger Gefahrenpotenzial. Ich fahre seit 50 Jahren dort raus und rein, und die Autos fahren mir freudig hinterher.“ Man initiiere etwas, was der Radfahrer gar nicht wolle. Auch der Vorsitzende der Freien Wähler, Markus Kämmle, war nicht zufrieden. Ob man denn nicht nur eine Spur in Richtung Norden beibehalten könne, so wie die Verkehrsführung derzeit aufgrund der Baustelle sei? „Dann könnte man die Parkplätze auf der anderen Seite erhalten.“ Denn in dem gesamten Bereich herrsche häufig große Stellplatznot, „zum Beispiel freitags rund um die Moschee“. Zur Ergänzung: Auch an der Holzgrundstraße werden Parkplätze verloren gehen. Dort ist ein weiterer Streifen für Radfahrer vorgesehen.