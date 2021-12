Kornwestheim Altglas-Probleme in der Stadt

Kein Platz in den Containern

Man muss schon großes Glück haben, will man derzeit in einem der öffentlichen Glascontainer ein freies Plätzchen für seine leere Flasche ergattern. Mitunter kann man sich noch nicht einmal den Öffnungen nähern, weil rund um die Behältnisse reihenweise die Flaschen stehen. Thomas Schäfer hat jüngst, als er sein Altglas entsorgen wollte, mehrere Standorte in Kornwestheim angefahren. Vom Moldengraben habe er schon gewusst, dass der Glascontainer voll ist. Er fährt deshalb erst zur Stauffenbergstraße, dann zur Eastleighstraße: kein Platz in der Glas-Herberge. „Vor dem Seniorenheim in der Helfensteinstraße scheint sich die Anzahl leerer Wein- und Sektflaschen in Grenzen zu halten.“ Allerdings verzichtet Schäfer letztlich auf die Entsorgung: An Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf nämlich untersagt.