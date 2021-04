Kornwestheim Altlasten: Stützmauer bleibt, wo sie ist

Kornwestheim - Von unverhofft „neuen Perspektiven“ hatte die Stadt Kornwestheim im Zusammenhang mit dem Neubau der Bahnbrücke im Bereich „Alter Markt“ geschwärmt. Mit dem Zurücksetzen der Stützmauer an der Böschung zur westlichen Seite der Bahnhofstraße könnte Platz für eine begrünte Verkehrsinsel entstehen. Doch nun folgt die Notbremse. Die Mauer wird da gebaut, wo sie von Beginn an geplant worden war. Der Grund: Der Boden im Böschungsbereich ist verunreinigt. Das teilte die Deutsche Bahn, die die alte Brücke durch eine neue ersetzt, der Stadt mit. „Die Mehrkosten für die Entsorgung würden zwischen 100 000 bis 300 000 Euro liegen“, sagte Daniel Güthler in der Sitzung des Ausschuss für Umwelt und Technik am Dienstagabend.