Kornwestheim Am 15. Mai startet der Zensus

Bei der Vorbegehung kündigen die Erhebungsbeauftragten den Termin für ein kurzes Interview an der Haustüre an. Wichtig ist: Die Beauftragten können sich ausweisen. Die Befragung beginnt nach dem 15. Mai und soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Bei dem etwa zehn Minuten langen Interview werden nur allgemeine Fragen zu den im Haushalt lebenden Personen gestellt. Wurde der Haushalt für eine ausführlichere Befragung ausgewählt, so findet diese komplett anonymisiert im Internet statt. Es werden also keine persönlichen Informationen beispielsweise zu Berufstätigkeit oder der wirtschaftlichen Situation an der Haustüre abgefragt.

Was bringt der Zensus eigentlich?

Und was bringt der Zensus am Ende des Tages? Michael Siegel sagt: „Der Zensus wird wieder wichtige Informationen über die Bevölkerung, ihre Erwerbstätigkeit und die Wohnsituation liefern und damit eine wichtige Planungsgrundlage für wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse darstellen.“ Darüber hinaus erfolge in Form des diesjährigen Zensus’ eine neue, aktuelle Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl, die unter anderem maßgeblich für den Länderfinanzausgleich, die Verteilung von Steuermitteln und gegebenenfalls auch für die Berechnung von EU-Fördermitteln sei.

