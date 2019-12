Kornwestheim Am Bahnhof: mehr Bus, weniger Kuss

Doch damit nicht genug der Änderungen: Damit die Busse aneinander vorbeifahren können, müssen die Taxen, die im Schatten des Bahnhofsgebäudes stehen, ihren Platz räumen. Sie wechseln auf die andere Seite der Eastleighstraße – dorthin, wo Autofahrer bisher auf S-Bahn-Reisende gewartet oder ihre Mitfahrer abgesetzt haben. Auf die Taxistände kann und will die Stadt nicht verzichten. „Taxis dienen der Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Aus diesem Grund sind sie in der Verkehrsplanung auch zu berücksichtigen“, heißt es in einem Papier für den Gemeinderat. Die Stadträte indes waren von den Plänen in ihrer Sitzung am Donnerstagabend nur mäßig begeistert.