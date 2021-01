Kornwestheim Am Bauhof steht Splitt für die Bürger bereit

Gibt es mehrere Anlieger, müssen diese sicherstellen, dass die Räum- und Streupflicht ordnungsgemäß erfüllt wird. Grenzt ein Grundstück an mehrere Gehwege, so müssen diese komplett geräumt werden. Der Schnee gehört übrigens an den Gehwegrand und nicht in die Straßenrinne oder auf Abläufe.