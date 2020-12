Kornwestheim Am Ende liegt die Brücke auf dem Boden

Kornwestheim - Ein riesiger Knall, durch die Luft fliegende Steinbrocken, ein Betonklotz, der mit riesigem Getöse in Tiefe stürzt, Häuser, die in einer grauen Staubwolke verschwinden – nein, so wie in der Fernsehserie „Alarm für Cobra 11“ wird es am 19. Dezember wohl (und hoffentlich) nicht werden, wenn das Stuttgarter Regierungspräsidium die westliche Hälfte der Gumpenbachbrücke sprengen lässt. Ein eher ruhiges Schauspiel kündigt Tim Weirich vom Baureferat West für den Samstagmorgen an. Im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) erläuterte er am Dienstagabend, wie die Brücke gesprengt werden solle.