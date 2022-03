Eva-Maria Geßmann ist im Weinsberger Tal in Obersulm-Willsbach (Landkreis Heilbronn) aufgewachsen. Ihre Eltern waren Lehrer, ihr Vater darüber hinaus Organist in der örtlichen Kirche. Die Kornwestheimerin besuchte in der Oberstufe das Evangelische Internat in Michelbach und absolvierte dort unter anderem einen Leistungskursus in Musik. Der spätere Berufsweg war also vorgezeichnet.