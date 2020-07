Kornwestheim Am Ost-West-Feldweg soll es bunt blühen

Vor fünf Jahren wurde die Stadt erstmals aktiv. Im Bereich des Oßweiler Wegs setzte sie Laub- und Wildobstbäume. Nun ist der Süden Kornwestheims an der Reihe. Mit der Planung beschäftigt sich die Stadt auch schon drei Jahre. Einen ersten Vorschlag – Buntbrachen östlich des Feldkreuzes – lehnte der Umwelt- und Klimabeirat im Jahr 2018 ab. Die Mitglieder, so erläuterte es die Stadt, bezweifelten offensichtlich, dass zwischen Kornwestheim und Zazenhausen überhaupt genügend Bodenbrüter leben, die die Habitate in Anspruch nehmen. Die Stadt gab eine Bestandsaufnahme in Auftrag. Und laut der hat die Stadt eine „sehr hohe Schutzverantwortung für die Feldbrüter“. Insbesondere der Bestand an Rebhühnern sollte stabilisiert, möglichst sogar verbessert werden. Mit diesem neuen Wissen gingen die Daumen der Mitglieder aus dem Umwelt- und Klimabeirat nach oben. Und auch der Ausschuss für Umwelt und Technik hat vor Kurzem seinen Segen und die erforderlichen 1000 Euro dafür freigeben. Das sei aber erst ein Anfang, betonte Grünen-Stadträtin Edda Bühler. Es müssten weitere Habitate geschaffen werden. Und die Menschen, so zeigte sie sich überzeugt, würden die Blühstreifen bewundern. „Das ist ja doch was ganz anderes als die Feldfrucht.“