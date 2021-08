Kornwestheim Amelie Haug ist Vorbild des Jahres 2019

„Wir sind froh und dankbar, dass wir Ihnen, den Vorbildern 2019, endlich die Anerkennung und Würdigung zukommen lassen können, die Sie verdient haben“, wandte sich die WSJ-Vorsitzende Anne Köhler bei ihrer Begrüßung an die Preisträger. „Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was Sie leisten. Machen Sie bitte weiter so“, appellierte der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Peter Schneider, in seiner Grußbotschaft an die Sieger. Der Verband sponsert die Preise für die Vorbilder.