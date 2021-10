Kornwestheim Ampel hatte technischen Defekt

Kornwestheim - Fußgänger, die am vergangenen Freitag und auch noch am Montag auf Höhe der Karlstraße die Stuttgarter Straße überqueren wollten, durften dabei nicht auf die Unterstützung der dortigen Ampeln hoffen. Beide Signalanlagen waren nämlich kaputt. „Die beiden Fußgängerampeln sind an den Wochenenden, also samstags und sonntags, immer außer Betrieb“, teilt die städtische Pressesprecherin Marion Blum auf Nachfrage mit. Dass sie am Freitagabend und am Montag nicht funktioniert hätten, habe allerdings an einem technischen Defekt gelegen. Dieser sei am Montag von einem Außendienstmitarbeiter einer Fachfirma behoben worden.