Kornwestheim - Aufgrund von Reparaturarbeiten an einem Ampelmast wird die komplette Ampelanlage an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Johannesstraße/Zeppelinstraße am Donnerstag, 10. Dezember, in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 16 Uhr außer Betrieb sein. Die Stadt Kornwestheim geht davon aus, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt.