Kornwestheim - Von Rückstau auf der Pflugfelder Straße in Richtung Schillerschule hatte der FDP-Stadtrat Marcel Demirok in der Gemeinderatssitzung im Februar berichtet – teilweise sogar zurück bis zum Kindergarten Daimlerstraße. Seine Anfrage, ob an der Ampelschaltung an der Kreuzung von Pflugfelder und Ludwigsburger Straße etwas verstellt worden sei, beantwortete Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.