Kornwestheim Amtshilfe von Bürgern per Fotoapparat

Kornwestheim - Es war nur ein kurzer Augenblick: Ein Kornwestheimer hatte – halb auf dem Gehweg stehend – in der Langestraße im Halteverbot gehalten, um seine Frau aus dem Auto steigen zu lassen, die eine Operation in einer Arztpraxis über sich ergehen lassen musste. Ein paar Tage später flatterte ein Knöllchen ins Haus des Ehepaars. Ein Anwohner hatte das Fehlverhalten in einem Foto festgehalten und an die Stadt Kornwestheim geschickt. Die nahm es dankend entgegen und bat den Verkehrssünder zur Kasse.