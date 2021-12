Kornwestheim An Impfterminen mangelt es nicht

Impfen auch in Remseck

Impftermine können online über die Homepage der Stadt Kornwestheim (www.kornwestheim.de) oder telefonisch unter 2 02 80 21 oder 2 02 44 44 vereinbart werden. Auch die Stadt Remseck bietet für die kommenden Tage eine Reihe von Impfaktionen an: Am kommenden Sonntag, 19. Dezember, ist die größte aller Impfaktionen: Von 10 bis 18 Uhr sollen an drei Impfstraßen in der Stadthalle am Marktplatz insgesamt 500 Impfdosen verabreicht werden. Weitere Termine gibt es noch am Donnerstag, 23. Dezember, und am Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 11.30 und 16.30 Uhr. Im neuen Jahr wird ab Sonntag, 2. Januar, täglich von 10 bis 15 Uhr in der Remsecker Stadthalle geimpft. Zu allen Terminen kann man sich ausschließlich online anmelden: https://remseck.covid19-impftermin.de.