Kornwestheim An Pfingsten beginnt der Endspurt

Die Kosten

Neu ist, dass die Betreuungskosten nun über die Stadt Remseck abgerechnet werden, auch Kornwestheim steuert einen Anteil bei. Was auf dem Papier zunächst gut aussieht, sind rund 150 000 Euro weniger Zuschüsse, die die Stadt Remseck für die Kernzeitbetreuung und der Zweckverband Pattonville für den Hort aufbringen müssen – beides fällt in seiner bisherigen Form weg. „Die Essenskosten sind dabei aber noch nicht eingerechnet“, betont Andrea Hartmann, „sodass es am Ende ungefähr gleich viel kosten wird.“ Unterm Strich bleibe so eine Summe von etwa 450 000 Euro. Die knapp 200 000 Euro, die man sich über die Elternentgelte für Früh-, Spät- und Ferienbetreuung wieder herein holt, sind darin bereits enthalten.