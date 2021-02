Kornwestheim Andrea Wechsler will den Mittelstand stärken

Andrea Wechsler, Jahrgang 1977, will es wissen: Für die CDU tritt sie im Wahlkreis Ludwigsburg als Landtagskandidatin an. Kornwestheim, immerhin die zweitgrößte Stadt im Wahlkreis, kennt sie gut. Sie wohnt im Ludwigsburger Süden und joggt oder radelt regelmäßig über die Gemarkungsgrenze. Bei einer „Spielplatztour“ durch den Landkreis mit ihren beiden Töchtern war sie unlängst im Salamander-Stadtpark, wie sie erzählt, und freute sich über das große baumartige Klettergerüst. Außerdem hat die Kornwestheimer CDU sie in letzter Zeit dann und wann mit auf Termine genommen, sofern das eben in Coronazeiten möglich war. Als „unsere Landtagskandidatin“ stellte der Stadtverbandsvorsitzende Sven Waldenmaier sie nicht ohne Stolz vor. Die Unterstützung der Ortsgruppe, die hat Andrea Wechsler offenbar. An Kornwestheim schätzt sie die gute wirtschaftliche Entwicklung, weiß einzuordnen, welche Bedeutung kulturell und natürlich finanziell der Umzug des Baufinanzierers Wüstenrot in die Stadt hat. Die Debatten um die Frage nach der Zukunft der Innenstadt und die Nöte der Gastronomen verfolgt sie ebenfalls.