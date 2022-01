Kornwestheim Angebot für Sendungswillige

Kornwestheim - Es gibt eine neue DHL-Packstation in Kornwestheim. Die „DHL Paket“ hat Station Nummer 174 mit 74 Fächern in Betrieb genommen: Sie steht am Rewe-Markt in der Stuttgarter Straße und ist, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, „an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich“. Was daran neu ist, mag sich der ein oder andere fragen. Schließlich gibt es am Rewe doch schon eine Packstation. Das stimmt – und nun gibt es dort zwei, wie ein DHL-Sprecher berichtet, neben der bereits vorhandenen Nummer 123 wird eben die neue Station künftig die Päckchen der Versandwilligen entgegennehmen.