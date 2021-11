Kornwestheim Angeklagte schweigen

Päckchen nach Litauen erweckt Verdacht

Ein Polizeibeamter berichtete, dass die Ermittlungen dank eines aufmerksamen Beamten in einer DHL-Filiale in Köln ins Rollen gekommen seien. Als dieser im Januar 2018 ein Paket nach Litauen in den Händen gehalten habe, habe er sich erinnert, dass ein solches in einem Strafprozess ein Jahr zuvor eine Rolle gespielt habe. Sein Chef habe daher die Polizei informiert. Bei einer Durchleuchtung des Pakets am Flughafen Köln/Bonn habe sich herausgestellt, dass es sechs gestohlene VW-Navigationsgeräte enthalten habe. Dass solche fehlen, habe zuvor eine Spedition festgestellt, die Autos transportieren sollte. Beim Auslesen des Speichers habe sich herausgestellt, dass Kornwestheim der Tatort gewesen sei.