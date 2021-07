Kornwestheim Angestellte fordern kühlere Arbeitsumgebung

Die Mitarbeiter der Firma Benseler wollen so nicht mehr mit sich umgehen lassen. Der Betriebsrat steht schon lange in Kontakt mit der IG Metall, vor allem wegen des Hitzeproblems. André Kaufmann von der IG Metall in Ludwigsburg ist deshalb mit seinem Team am Freitag zu einer Kundgebung auf das Betriebsgelände gekommen. Etwa 20 Angestellte haben sich daran beteiligt.