Kornwestheim Anhängerkabel durchtrennt

Kornwestheim - Ein Unbekannter beschädigte am Wochenende sechs Pkw-Anhänger in Kornwestheim und verursachte dabei rund 3000 Euro Schaden. Der Gesuchte war in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, in der Talstraße unterwegs und durchtrennte an den Anhängern jeweils ein elektrisches Kabel. Die Polizei sucht nun Zeugen: Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 zu melden.