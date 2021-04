Kornwestheim Anonymer Protest auf bunten Plakaten

Pattonville - Was aus der Ferne aussieht wie eine bunte Gestaltung des Schulzauns, das erweist sie bei näherem Hinsehen als Protest gegen die Maskenpflicht an Grundschulen in Baden-Württemberg. Unbekannte machten ihrem Unmut Luft, indem sie am Wochenende Plakate an den Zaun der Grundschule in Pattonville hängten. „Lasst unsere Kinder frei atmen, lernen, spielen und singen können“ steht da beispielsweise. „Schützt die Alten, lasst die Kinder Kinder sein“, so eine weitere Forderung.