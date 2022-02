Kornwestheim Anschlussstelle Nord nachts gesperrt

Der Einbau der Lärmschutzwände macht eine Sperrung der Auffahrt an der Anschlussstelle Kornwestheim-Nord (Fahrtrichtung Stuttgart) erforderlich – und zwar in dieser Woche in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag jeweils von 21 bis 5 Uhr. Autofahrer, die von der Aldinger Straße auf die B27 abbiegen wollen, werden über die Pfarrer-Hahn-, Lange- und Stuttgarter Straße zur Anschlussstelle Süd geleitet.