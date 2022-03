Kornwestheim Anti-russische Schmiererei aufgetaucht

Kornwestheim - Unbekannte haben in Kornwestheim einen Verteilerkasten mit einer russlandfeindlichen Schmiererei verunstaltet. Auf die graue Box an der Ecke Stuttgarter-/Friedrich-Siller-Straße sprühten sie mit weißer Farbe das Wort „Russ“, wobei die beiden letzten Buchstaben im Stile der SS-Runen gehalten sind. Das Graffito muss wohl in der Nacht zum Mittwoch entstanden sein. Es ist ganz offenbar eine direkte Reaktion auf den Angriffskrieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin seit einer Woche gegen die Ukraine führt. Putin seinerseits hatte behauptet, das Nachbarland „entnazifizieren“ zu wollen.