Die Einzeltermine sind begrenzt und finden unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0172/7187081 bei Ivana Sanga Ivanlic ist erforderlich. Auch eine digitale Sprechstunde ist möglich, hierzu braucht es eine Anmeldung per E-Mail an bfz@kornwestheim.de. Die Zugangsdaten für die Plattform GoToMeeting werden per E-Mail versendet. Das Angebot ist kostenlos.