Kornwestheim Anzahl der Einsätze bleibt konstant hoch

Kornwestheim - Die wohl wichtigste Zahl stellte der Kommandant Matthias Häußler so ziemlich an den Beginn der Ansprache, die er am Samstagabend während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim hielt. Zu genau 280 Einsätzen mussten die Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr 2019 ausrücken. Das ist genau ein Einsatz mehr als im Vorjahr, wie Häußler betonte. Einen weiteren großen Sprung in der Statistik nach oben (2017 gab es 250 Einsätze, 2016 waren es 212) musste Häußler damit zwar nicht bekannt geben. Und dennoch: Die Arbeitsbelastung der Kornwestheimer Brandbekämpfer bleibt hoch, die Tage, an denen es keinen Alarm gibt, sind eher die Ausnahme. Eine gute Nachricht hatte Häußler dann aber im Gepäck. Die Anzahl der „Gesamtstunden“ im Einsatz sei zurückgegangen, sagte er. Leisteten die Kornwestheimer Feuerwehrmänner und – frauen anno 2018 noch 3567 Einsatzstunden ab, waren es 2019 „nur“ 2292. Das hänge unter anderem damit zusammen, dass es keine größeren Unwetterlagen gegeben habe, die ja sehr personalintensiv sein können.