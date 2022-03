An die 80 aus der Ukraine geflüchteten Menschen haben mittlerweile Kornwestheim erreicht. Das teilte die Kornwestheimer Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel am Donnerstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) mit. Mindestens 47 Erwachsene und 30 Kinder aus dem osteuropäischen Land sind demnach in die Stadt gekommen. Während der Ausschusssitzung warb Stadträtin Canan Balaban (Grüne) dafür, Betreuungsangebote für die Kinder zu organisieren, etwa im Bewohner- und Familienzentrum (BFZ). Oberbürgermeisterin Ursula Keck betonte, man wolle „pragmatisch und schnell“ handeln. In Schulen und Kindertagesstätten sollen die jungen Ukrainer wenn möglich rasch betreut werden können, gerade die Schulen seien da auch schon sehr aktiv.