Kornwestheim Apps allein helfen im Beruf selten weiter

Bis Anfang des Jahres hat die Jobsuchende noch im Lager ihres Mannes gearbeitet – dann stellte die Firma aus dem Bereich Transportwesen ihren Betrieb ein. Während die Kornwestheimerin früher mit Zettel und Stift arbeiten konnte, sieht sie sich künftig mit der Herausforderung konfrontiert, sich auch in der digitalen Welt auskennen zu müssen. Sie würde gerne in den Einzelhandel wechseln. Doch auch in dieser Branche muss sie mit dem PC und digitalen Endgeräten umgehen können. Weil die Kornwestheimerin kein Einzelfall ist, gibt es den Kursus „IT für alle – Digitale Grundbildung“ bei der Bildung und Berufliche Qualifizierung (BBQ) gGmbH in Ludwigsburg, einem Unternehmen des Bildungswerks. Sebastian Faber, regionaler Projektleiter für berufliche Qualifikation und Rehabilitation, hat sich das Konzept zusammen mit seinem Team ausgedacht. Der Kornwestheimer ist nun für das Projekt zuständig und dafür verantwortlich, es auch außerhalb des Landkreises, in anderen Teilen von Baden-Württemberg, zu etablieren. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit sollen Bewerber fit für die heutige Berufswelt gemacht werden.