Kornwestheim Aquarienfreunde halten sich über Wasser

Kornwestheim - Das mit den Terrarien, das habe sich eigentlich erledigt, erzählt Eberhard Kenserski. Von den 100 Mitgliedern der Aquarien- und Terrarienfreunde Kornwestheim habe inzwischen keiner mehr ein Terrarium. „Da sind die Auflagen inzwischen sehr streng geworden, besonders in Sachen Artenschutz“, berichtet Kenserski, der dem Verein vorsitzt. Umso begeisterter ist er von Aquarien: „Wenn man durch das Glas in diese bunte Unterwasserwelt schauen und seine Fische beobachtet, dann ist das sehr beruhigend und einfach schön.“ Seit 40 Jahren habe er schon Aquarien, berichtet Kenserski, auch mal sechs oder sieben gleichzeitig. Inzwischen steht bei ihm zuhause nur noch ein großes, „mit Diskusfischen, die so leuchten wie eine Discokugel.“ Er kennt seine Fische, berichtet Kenserski. So gut, dass sie ihm sogar aus der Hand fressen.