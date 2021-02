Kornwestheim - Der Umbau des Mulden-Rigolen-Systems – also eines Systems zum Auffangen von Regenwasser – am Pattonviller Mirjam-Kindergarten ist in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) jüngst noch einmal von der Agenda genommen worden. Bei dem Bauvorhaben, bei dem wohl rund 150 000 Euro fällig werden, seien laut Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck „noch einige Planungsphasen zu durchlaufen“.