Kornwestheim - In der Lindenstraße sind umfangreiche Bauarbeiten geplant. Dort werden ab Mittwoch, 5. Februar, fünf Gebäude an das Erdkabelnetz der Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) angeschlossen. Damit starten die Stadtwerke die Ertüchtigung des Stromnetzes, um die Versorgungssicherheit in Kornwestheim-Süd zu erhöhen. Nach dem Umstellen auf Kabelhausanschlüsse wird die Freileitung zurückgebaut.