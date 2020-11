Kornwestheim Arbeiten? Wohnen? Einkaufen? Parken?

Daniel Güthler: „hohe städtebauliche Qualität“

Was will die Stadt mit einem 8600 Quadratmeter großen Grundstück, das direkt an der Bahn liegt und sehr, sehr schmal ist? Sich zunächst einmal nur den Einfluss sichern und verhindern, dass dort etwas entsteht, was der Stadt nicht in den Kram passt. Das sei schon ein wichtiges Areal, sagt Güthler, das den ersten Eindruck von einer Stadt präge. Und der sei – ganz im Gegensatz zur Westseite des Bahnhofs, wo das Salamander-Areal eine „hohe städtebauliche Qualität“ biete – nicht gerade positiv.