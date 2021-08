Kornwestheim Arbeiter wehren sich gegen Hitze in Firma

Kleine Erfolge haben die Proteste der Mitarbeiter aber gebracht. Laut Gülsen Sahin ist der Dampf, der immer aus einer Produktionsmaschine kam, nicht mehr da. „Das war wie Nebel, wir hatten meistens einen kratzenden Hals, Augenbrennen und Müdigkeit“, sagt sie. Der Nebel sei nun zwar weg, die Luft aber nicht unbedingt besser. „Die versprochene frische Luft von draußen bekommen wir nicht“, sagt sie. Auch an der Hitze in den Produktionshallen habe sich nichts geändert. „Sie sagen, da kann man nichts machen. Wir sollen viel trinken und fünf Minuten an die frische Luft gehen“, berichtet Sahin. Da ist für sie aber schon das nächste Problem: Wo soll sie an die frische Luft gehen? „Wir dürfen nicht überall raus, da stehen Lastwagen rum, und es fahren Staplerfahrer mit gefährlicher Ladung“ sagt sie. Zu den Rauchern wolle sie sich als Nichtraucherin auch nicht stellen. Außerdem fürchte sie, dass sie womöglich eine Abmahnung bekomme, wenn sie während der Arbeitszeit irgendwo draußen erwischt werde. Deshalb fordert sie einen offiziell ausgewiesenen Platz für kleine Frischluft-Pausen.